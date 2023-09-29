"НАТО може включитися у війну ще до вступу України": литовський правник зробив несподівану заяву

За його словами, під час вільнюського саміту можна було знайти краще рішення для України.

Голова Конституційного суду Литви у 2014-2021 роках Вітаутаса Магнуса заявив, що НАТО може вирішити включитися у війну на захист України ще до її членства в Альянсі.

Таку думку він висловив в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, навіть коли війна затягнеться, НАТО доведеться ув’язатися у війну напряму.

"Для цього Україні не обов’язково бути членом Альянсу. На основі Північноатлантичного договору держави можуть вирішити використати воєнну силу за межами НАТО. Такий випадок був у Югославії. Єдина різниця, що у випадку з Росією ми матимемо справу з ядерною державою. Але я б не відкидав такого варіанту розвитку подій”, - сказав він.

Також він наголосив, що під час вільнюського саміту можна було знайти краще рішення для України.

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"Наприклад, запросити до перемовин щодо вступу, не обумовлюючи конкретну дату. Так було б зрозуміло, що перемовини починаються”, - додав Магнус

Водночас литовський правник підкреслив, що “насправді найбільшою проблемою є війна розв'язана РФ.

Вступ України до НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа сподівається, що Україна під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 2024 року може отримати "зелене світло" щодо членства в Альянсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що сьогодні Україна близька до членства в Альянсі, як ніколи раніше. І майбутнє нашої держави саме там.

У НАТО слова посадовця альянсу Стіана Єнссена щодо відмови України від частини своїх територій в обмін на вступ до Альянсу назвали помилкою.

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