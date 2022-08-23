НАТО може вступити у війну: Жданов розповів, що це означає для Росії

Якщо НАТО вступить у війну проти Росії, то країна-терористка одразу захоче сісти за стіл переговорів.

Проте зараз Путін боїться такого сценарію, оскільки це може означати кінець російської економіки.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ сказав військовий експерт Олег Жданов.

Військовий експерт наголосив, що Путін дуже хоче, щоб НАТО вступило у війну з Росією.

"А далі, розуміючи, що воювати з НАТО - це самогубство, Путін одразу би запропонував вирішувати питання в переговорному процесі... Україна в цьому випадку була б розмінною монетою в переговорах РФ та Альянсу", - заявив Жданов.

Жданов додав, що Альянс готовий воювати з державою-агресоркою. Ці держави можуть за лічені дні знищити російську економіку.

"Попередження НАТО, що якщо радіація потрапить на одну з країн НАТО, якщо станеться викид радіації на ЗАЕС, то НАТО це буде розцінювати як напад. Для Путіна це неприйнятний варіант. Він розуміє, що війну з НАТО він не витягне за економічних умов. Бо тоді НАТО введе санкції, про які ми з вами можемо тільки мріяти. Завалять економіку РФ у раховані тижні, а може й дні", - додав Жданов.

Нагадаємо, генсек НАТО закликав підтримувати Україну задля євроатлантичної безпеки.

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