НАТО надала Україні новий пакет допомоги: що в нього увійде і чи є там зброя

НАТО надала Україні новий пакет допомоги: що в нього увійде і чи є там зброя

Новий пакет допомоги Україні від НАТО. Союзники передають засоби зв'язку, медобладнання, пальне. А окремі країни Альянсу - летальну зброю, яка зараз конче потрібна на полі бою.

Володимир Зеленський сказав сьогодні Альянсу, що саме необхідно, аби дати Росії відсіч. А от на що готові у НАТО?

Про це йдеться в сюжеті ТСН 29 червня.

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Росія хотіла довкола себе менше НАТО, а отримає, навпаки, більше. Через війну в Україні Швеція та Фінляндія зрозуміли: нейтралітет - усе одно, що вразливість.

І сьогодні їх, після кількамісячного блокування вступу Туреччиною, врешті - офіційно запросили приєднатись до НАТО. Консенсус є, і це буде найоперативніший процес вступу в історії Альянсу. А політична воля не гальмувати його, адже рішення ще мають ратифікувати парламенти всіх 30-ти країн союзників, - є. Про це сказав генсек НАТО.

Україні НАТО як і раніше пропонує “відчинені двері”. І цю політику розкритикував Володимир Зеленський, що звертався сьогодні до союзників по відео. Риторично запитував - хіба не достатньо платить Україна, щоб не бути сірою зоною між Росією й НАТО? Й озвучував, що їй потрібно, аби ефективно протистояти Росії. Більше сучасної артилерії, протиракетна й протиповітряна оборони.

“Відстань від Києва до Мадрида менша, ніж дальність тих ракет, які застосовуються проти нас. Хіба може одна держава може відповісти на таку загрозу без допомоги партнерів? І вона не хоче зупинятися на Донбасі чи десь на півдні України. Вона місто за містом - хоче поглинути так всіх. Всіх нас. Потім - всіх в Європі. Всіх в Європі, кого керівництво Росії вважає своєю власністю”, - наголосив Володимир Зеленський.

Союзники це розуміють краще, ніж будь-коли. Росія більше їм не партнер. А серйозна загроза їхній безпеці - відсьогодні це її офіційний статус у документах НАТО. Тепер сили швидкого реагування НАТО в Європі будуть усемеро чисельніші, в разі чого зможуть моментально десантуватися на сході.

Зміцнюють і підтримку України: погодили комплексний пакет допомоги, який включає пальне, захищені засоби зв'язку, медичне обладнання, устаткування для боротьби з дронами.

“Війни непередбачувані, але ми повинні бути готові до довгого шляху, і це був меседж, який надіслав усім нам у залі президент Зеленський. Наша відповідь була: “Так, ми готові”. Тому що вони борються за свою незалежність, але вони також борються за цінності, важливі для НАТО”, - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Летальну зброю Україна отримує на двосторонній основі від союзників. Норвегія сьогодні оголосила про передачу трьох реактивних систем залпового вогню. Німеччина та Нідерланди - напередодні - шести самохідних артилерійських установок. Буде й сучасна протиповітряна оборона - в новому пакеті допомоги від США, в адміністрації Байдена очікують, що його погодять до кінця тижня. Утім, важливо не лише “що”, а і “коли” дають Україні, - розуміють на східному фланзі НАТО.

“Дуже важливо забезпечити швидше ухвалення рішень. Ми в курсі, що Україні критично необхідне військове обладнання, особливо - важке озброєння. Але іноді бюрократія займає стільки часу, що в результаті виявляється, що неможливо цією допомогою забезпечити Україну якнайшвидше”, - підкреслила президент Литви Гітанас Науседа.

Рано чи пізно битва зміститься за стіл переговорів, розуміють в Альянсі. Й хочуть, аби мир був на умовах України, бо від цього залежить і стабільність Альянсу. Для цього треба посилити її на полі бою. Й у НАТО готові допомагати боротися з їхньою загрозою стільки, скільки знадобиться.

Нагадаємо, що НАТО затвердило політику відкритих дверей для України у своїй новій концепції.

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