Росія вдарила ракетами по Дніпру та Кременчуку: що відомо

У Дніпрі закінчили розбирати завали на території автопідприємства - туди напередодні влучила російська ракета. Ворог поцілив по підприємству близько 17-ї години, коли там були люди.

Сьогодні, коли там розбирали завали, окупанти вдарили ракетою по місту ще раз.

Про це йдеться в сюжете ТСН 29 червня.

Яка ситуація у Кременчуці

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У Кременчуці вже третю добу продовжують розбирати руїни торговельного центру, в якій росіяни поцілили ракетою. За офіційними даними там загинули 18 людей, понад три десятки - вважаються зниклими безвісти. Трагедія просто паралізувала місто. Неподалік торговельного центру вже виріс імпровізований меморіал люди несуть туди квіти та м’які іграшки. Переважна кількість загиблих зовсім юні люди.

Цифри досі лишаються незмінними: станом на 19:30 загиблими офіційно вважають 18 людей, знайдено ще вісім фрагментів тіл. Розібрали 75% території торговельного центру. Рятувальники пояснюють це так: вони нині рухаються вглиб, бо дійшли до місця скупчення вітрин та конструкцій, за якими і під якими сподіваються знайти людей. Кількість зниклих безвісти теж досі лишається незмінною - їх 36. Сьогодні всі ці люди просто чекають. Зізнаються - це очікування нестерпне.

Сьогодні першу половину дня ми провели разом з родиною, що шукає - 22-річну Таню. Тут була її мама, а згодом приїхав її хлопець Ігор. Він розказав: вони були разом понад п’ять років, планували одружитися, з’їхати від батьків в окрему квартиру, навіть знайшли житло - 23-го лютого. Війна зламала всі плани і от тепер Таня, яку шукають. З відчаю Ігор їздив до моргу, бо просто чекати нестерпно.

Яка ситуація у Дніпрі

У Дніпрі ж головний удар прийшовся у будівлю автотранспортного підприємства. Росіяни поцілили по місту близько 17-ї години - тут якраз були люди. Коли рятувальники розібрали завали, знайшли тіла двох людей. Це чоловік і молода жінка. Вони опинились у самому епіцентрі вибуху- на 3 поверсі будівлі. Ще семеро дістали поранення. Двоє з них - працівники АТП, а п’ятеро - жителі сусідніх будинків, їх накрило вибуховою хвилею. Серед потерпілих хлопчик, його посікло вибитим склом. Утім лікарі кажуть, що дивом минулось без тяжких травм. Ушпиталили лише двох людей.

“Мінно-вибухова травма, є така класифікація, акубаротравма - це ураження, забій голови, грудної клітини, брюшної черевини. Нема відриву кінцівок, нема переломів, не вивихнуті суглоби - це такі не важкі, легкі ураження”, - пояснив заступник директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА Олексій Григорук.

На території АТП досі розкидані уламки будівлі та посічених авто - їх тут ремонтували або залишали на стоянку. Було понад сотня машин - більшість понівечені. Усюди побите скло, залізяччя і уламки рашиських ракет.

“Це ми збираємо по території уламки крилатої ракети “Калібр”, ось запчастини. Знаходили аж там, де “запарік” стоїть. Ні одного цілого вікна, ось мій цех, двері вирвало, дах зняло”, - сказав співробітник автотранспортного підприємства Сергій Прокуда.

“Я думав, що спочатку балон якийсь газовий вибухнув. Потім, коли звідти, з боку вулиці, прийшла ще одна хвиля, тоді зрозумів, що накрило. Ми спочатку забігли вже в приміщення, потім, хвилин через 5, вийшли, будівля горіла, дим тут скрізь, машину побило всю осколками”, - додав ще один співробітник Гурген Андріасов.

А сьогодні, доки на АТП розбирали завали, на околицю Дніпра прилетіла ще одна ракета. На щастя, там минулося без жертв та потерпілих. Однак на місці влучання сталася пожежа.

Нагадаємо, що Україна підписала угоду про безвізовий режим з Індонезією.

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