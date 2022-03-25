НАТО не хоче Третьої світової, але готується до неї: що обговорювали на екстреному засіданні

НАТО не хоче Третьої світової, але готується до неї: що обговорювали на екстреному засіданні

До Брюсселя на засідання прилетів президент Сполучених Штатів Джо Байден.

НАТО допоможе Україні із засобами захисту від хімічної та біологічної зброї, а також розглядає можливості надати додаткове озброєння, включно із системами протиповітряної оборони. Екстрений саміт Альянсу відбувся напередодні у Брюселі. Участь у ньому взяв і президент України Володимир Зеленський, але віртуально.

Про це йдеться в ТСН.

До Брюсселя прилетів президент Сполучених Штатів Джо Байден - він зізнався, що це він спонукав НАТО до позачергового засідання, і відповів, скільки ще Путін зможе витримувати тиск Заходу.

НАТО не хоче Третьої світової, але готується до неї. На екстреному саміті Альянсу шукали відповіді на два питання - як ще допомогти Україні у війні, не вступивши в неї, і що Альянс робитиме, якщо нападуть на котрогось із його членів. Те, що тепер ніхто не може почуdатися у безпеці, розуміють усі, а найбільше ті, хто географічно ближче до Росії.

Польща поблизу свого кордону розгорнула американську систему протиповітряної оборони «Патріот». Саме Варшава виступила з ініціативою направити в Україну миротворчу місію, готовність долучитися до неї задекларували Данія і Литва. Але партнери її відхилили - ідея воювати із Росією напряму, не те, що людською силою, навіть надавши літаки чи наступальні озброєння, не знаходить підтримки.

Участь в саміті - віртуально - взяв і президент України. Зеленський розкрив деталі - ще на початку війни він просив надати Україні 1% танків Альянсу та бойові літаки, щоб зменшити людські втрати, але отримала відмову. «Так, ми не в Альянсі, і я не висуваю ці претензії. Але українці ніколи не думали, що Альянс і держави Альянсу - це по-різному. Що в питаннях життя і смерті ви порізно можете бути силою, а от разом - ні. Що і НАТО може боятись дій Росії. Я впевнений, ви вже знаєте, що Росія не думає зупинятися в Україні. Не думає і не буде. Вона хоче піти далі проти східних членів НАТО, держав Балтії, Польщі - це точно», - заявив Зеленський.

Прем’єр Великобританії Борис Джонсон відповів, що поставки, про які просить Зеленський, складні логістично. Але його країна оголошує черговий пакет військової допомоги Украіні - 6000 протитанкових ракет і фугасне озброєння. Сполучені Штати продовжують вже анонсовані програми і, повідомляють джерела у Білому домі, вивчають можливість додати ще й протикорабельні ракети. Країни НАТО найближчим часом обіцяють засоби захисту від хімічної та біологічної зброї. Таку загрозу в НАТО вважають цілком реальною.

«Ми стурбовані, частково тому, що чуємо риторику і бачимо, що Росія намагається створити якийсь привід, звинувачуючи Україну, Сполучені Штати та союзників по НАТО у підготовці до застосування хімічної та біологічної зброї. Будь-яке застосування хімічної зброї повністю змінить характер конфлікту. Це буде грубим порушенням міжнародного права, матиме широкі наслідки і, звичайно, буде надзвичайно небезпечним», - заявив Столтенберг.

НАТО допоможе Україні із засобами захисту від хімічної та біологічної зброї

Якщо Росія використає заборонену хімічну зброю - отримає ще більше наслідків для себе - пообіцяв президент Сполучених Штатів. Характер наслідків залежатиме від способу застосування. Наразі ж усі цілі, які Путін ставив перед собою, успішно провалені. І Україні не доведеться поступатися своїми територіями, вважає президент США. А світові і далі треба демонструвати єдність.

«Ідеться по підтримку санкцій, про їх збереження, щоб посилити біль. І саме тому я скликав цю зустріч. Щоб бути впевненим, що й через місяць ми продовжимо робити те, що робимо. Не лише через місяць-другий, але й до кінця року. Ось що його зупинить», - зазначає Байден.

Через війну в Україні повноваження Генсека НАТО Столтенберга буде продовжено. Він мав повертатися додому і очолити Центробанк Норвегії, але життя змінилося докорінно. Тепер усі живуть у новій реальності.

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