НАТО не очікує суттєвих змін у війні найближчими тижнями, але веде дискусії, чи зможе Україна повернути Крим

НАТО не очікує суттєвих змін у війні найближчими тижнями, але веде дискусії, чи зможе Україна повернути Крим

У НАТО не очікують протягом найближчих тижнів серйозних здобутків на полі бою з боку жодної зі сторін. Проте в Альянсі тривають дискусії, чи зможе Україна повернути Крим.

Водночас у НАТО обговорюють, що ситуація у війні суттєво змінилась на користь України.

Про це повідомляє CNN з посиланням на військового чиновника Альянсу.

"Я думаю, що ми на деякий час будемо в глухому куті", – сказав чиновник.

За його словами, сьогоднішнє обговорення в НАТО полягає в тому, що ситуація суттєво змінилася на користь України, і дебати в колах організації зараз тривають щодо того, чи зможе Київ повернути під свій контроль захоплені Росією Крим і території Донбасу.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович висловив переконання, що "коли надійде лендліз", ЗСУ зможуть звільняти і південь, і схід, і Крим.

Додамо, 17 травня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія готується до ведення довготривалої війни, тож війна переходить у затяжну фазу.