"НАТО не посилатиме війська до України": Столтенберг відкидає пропозицію Польщі

Генсек заявив, що треба запобігти можливій війні між Альянсом і Росією.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував ініціативу Польщі скерувати миротворчу місію до України і наголосив, що Альянс не посилатиме свої війська.

Про це Столтенберг сказав у Брюсселі 23 березня під час пресконференції перед самітом.

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"НАТО не бере участі в конфлікті, ми продовжуємо підтримувати Україну, але не є стороною конфлікту. НАТО непосилатиме війська до України. Важливо розуміти, що потрібно запобігти можливій війні між НАТО і Росією", – сказав генсек Альянсу.

Водночас він не оцінив можливість повторення місії в Іраку, коли деякі країни-учасниці НАТО сформували коаліцію, не залучаючи до неї сам Альянс.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на саміті НАТО президент Польщі Анджей Дуда може висунути Альянсу пропозицію щодо введення миротворчої місії до України.