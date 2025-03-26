"НАТО не захистить": Залужний розповів, чому Альянс не гарантуватиме безпеку України

Колишній головнокомандувач ЗСУ вважає ідею з миротворцями та вступом України до НАТО "не надто надійною".

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що вступ України до НАТО не стане дієвою гарантією безпеки країни. Також ідея ввести миротворців не надто надійна.

Про це Залужний сказав під час зустрічі зі спільнотою Українського католицького університету.

ТСН.ua зібрав ключові заяви Залужного.

Боротьба з "віссю зла"

Залужний нагадав, що 2014 року Україна вступила у війну з Росією і боролася до 2022-го, поки не розпочалося повномасштабне вторгнення.

"Сьогодні Україна, стікаючи кров’ю, продовжує воювати. Вона бореться попри критичні точки, які можуть бути розхитані в будь-який момент", – зазначив посол.

Він наголосив, що Україна бореться з "віссю зла", яку не зупинити, поки не буде створена певна коаліція, щоб їй протистояти.

За словами ексголовнокомандувача, таке угруповання у майбутньому має також брати участь у відновленні України.

Реформування оборонного комплексу

На думку Залужного, військове керівництво України має вирішувати глобальне завдання під час війни, а саме – сформувати єдину правильну стратегію ведення збройної боротьби.

"Військові мають побудувати стратегію, яка охоплює не лише підготовку і ведення операцій, що характерно, а і стратегію, яка охоплює сферу підготовки держави до війни та використання її ресурсів", – сказав Залужний.

НАТО застаріло

Посол України в Британії зазначив, що вступ України до НАТО не є дієвою гарантією безпеки, адже це, мовляв, “нічого не дасть”, крім “політичного захисту”.

Він вважає, що НАТО застаріло морально й фізично і нині слугує "своєрідним операційним столом", яким ходять гроші між членами Альянсу.

"Вони (гроші, – ред.) там ніколи не губляться. НАТО вже давно стало не військовим Альянсом, а більше політично-економічним", – підкреслив посол України.

Також читайте РФ буде порушувати домовленості за першої нагоди: дипломат назвав важелі тиску на Кремль

Також він додав, що як військова інституція, Альянс не має жодної сили, а навіть якщо вона й була б, то закінчилася б протягом кількох місяців.

"НАТО ніколи не зробить себе ефективним, тому вони існують у тій парадигмі, в якій вони існують", – сказав Залужний.

Також він переконаний, що гарантією безпеки для України не може бути іноземний миротворчий контингент.

Натомість Залужний зазначив, що “найкращі гарантії безпеки закладено в нас самих”.

"Найімовірніше, виходить так, що найкращі гарантії безпеки закладені у нас, єдине, що нам важко це буде зробити", – сказав посол.

П’ятої статті НАТО не існує

Розповідаючи про колективну оборону, Залужний заявив, що п’ятої статті НАТО не існує і ніколи не було.

За його словами, країни Балтії це розуміють.

"Польща це розуміє, де періодично падають то наші ракети, то російські. Румунія все розуміє, тільки мовчить", – додав український посол.

Також він розповів, що керівництво Румунії просило його не говорити, що на їхній території падали російські "Шахеди".

Також читайте Робота України з Білим домом на правильному шляху – Єрмак

"Телефонували з Румунії, просили не говорити, що в них упали "Шахеди". Казали, навіщо ти включив РЕБ, дрони полетіли до нас. А я кажу, збивайте, у вас 40 F-16 стоїть", – розповів Залужний.

Альтернатива для України

Під час спілкування зі студентами йшлося про альтернативи для України.

Зокрема, і вступ країни до "Об’єднаних експедиційних сил" (JEF – багатонаціональні військові сили, створені 2015 року Великою Британією, – ред.).

Проте, за словами Залужного, є дві причини, через які Україна не може вступити до цього угруповання:

перша – відсутність британської армії (Британія не готова воювати);

друга – Польща, яка хоче приєднатися до JEF і буде все для цього робити.

Однак як альтернативу, Валерій Залужний пропонує створити нову "архітектуру європейської безпеки" на базі JEF, яка є найреалістичнішим сценарієм для України.

Також Залужний вважає, що кремлівський диктатор Володимир Путін та американський президент Дональд Трамп найближчим часом "дотиснуть Європу", і вона змушена буде вживати певних заходів та створювати цю "архітектуру європейської безпеки".

В Україні не вистачає воїнів

Як заявив Залужний, в Україні критична ситуація з військом, адже "нікому воювати".

"Дійти до Москви можна й на танку, але воювати нема кому – навіть якщо закликати дівчат, людей однаково не вистачить", – сказав ексголовнокомандувач.

На його думку, до цього питання треба підходити об’єктивно, адже стан втрат в Україні – критичний.

"Війна на виснаження"

За словами Залужного, війна в Україні змінилася під впливом двох факторів:

демографічний (велика кількість поранених, через що нікому воювати);

економічний (дорога зброя і системи захисту).

"Тому ми бачимо зараз іншу війну – це війна на виснаження, яка тестується в Україні. Ось яка війна: коли роботи шурують по небу, вибивають усю енергетику, коли ракети летять спеціально по школах, університетах, лікарнях, щоб люди боялися", – зауважив Залужений.

Також він зазначив про чимало випадків корупції серед керівництва, а також про те, що мобілізацію замінила "бусифікація".

"А потім втрати на фронті. Ось воно все в купі приходить до того, що ми згодні на все або з’явиться хтось третій і скаже – нам це не потрібно", – додав посол.

Коли настане перемога

За словами Залужного, перемога в Україні буде тоді, коли РФ розсиплеться на 69 "окремих князівств", проте перед розпадом вона має віддати свою ядерну зброю.

"Я скажу, скільки і куди її відвести. Чи готовий свій до такого розвитку подій? Ні", – сказав Залужний.

Він вважає, що до такого сценарію подій також потрібно готуватися, адже переконаний, що "імперія має свій заряд міцності, а їхній цар має свій, і має право на помилку, яка буде фатальною, і це все обов’язково закінчиться".

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний заявляв, що Сполучені Штати Америки руйнують світовий порядок. Це загрожує існуванню НАТО.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.