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НАТО не закриє небо над Україною: Бербок зауважила, що докори Зеленського "уражають просто в серце"

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НАТО не закриє небо над Україною: Бербок зауважила, що докори Зеленського "уражають просто в серце"

Associated Press

Вона зазначила, що блок несе відповідальність за життя мільйонів європейців і не може ризикувати.

НАТО не закриє небо над Україною, бо це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в ефірі німецького телеканалу ARD, пише "Укрінформ".

"Це означатиме, що літаки НАТО будуть обстрілювати російські літаки, це означатиме пряму участь НАТО в конфлікті… У нас є відповідальність за захист власного населення", - сказала вона.

Вона зазначила, що блок несе відповідальність за життя мільйонів європейців і не може ризикувати, аби путінська війна в Україні перекинулася на інші країни та перетворилася на третю світову – тож "треба зберігати холодну голову".

Водночас міністерка зауважила, що докори президента України Володимира Зеленського "уражають просто в серце".

Очільниця МЗС ФРН сказала, що події останніх днів показали – для Путіна не існує "червоних ліній", тож НАТО має посилити свої східні кордони, аби бути в змозі захистити союзників. 

Німеччина своє чергою буде дивитися, що ще зможе надати Києву зі своїх запасів. Водночас глава МЗС ФРН зауважила, що не про всі домовленості треба говорити в публічному просторі.

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив, що означає створення безпольотної зони. На тлі повномасштабного вторгнення Росії Україна постійно закликає закрити небо над країною.

Термінове звернення Зеленського: світ повинен терміново закрити небо над Україною

Термінове звернення Зеленського: світ повинен терміново закрити небо над Україною

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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