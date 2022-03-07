НАТО не закриє небо над Україною: Бербок зауважила, що докори Зеленського "уражають просто в серце"

НАТО не закриє небо над Україною: Бербок зауважила, що докори Зеленського "уражають просто в серце"

Вона зазначила, що блок несе відповідальність за життя мільйонів європейців і не може ризикувати.

НАТО не закриє небо над Україною, бо це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в ефірі німецького телеканалу ARD, пише "Укрінформ".

"Це означатиме, що літаки НАТО будуть обстрілювати російські літаки, це означатиме пряму участь НАТО в конфлікті… У нас є відповідальність за захист власного населення", - сказала вона.

Вона зазначила, що блок несе відповідальність за життя мільйонів європейців і не може ризикувати, аби путінська війна в Україні перекинулася на інші країни та перетворилася на третю світову – тож "треба зберігати холодну голову".

Водночас міністерка зауважила, що докори президента України Володимира Зеленського "уражають просто в серце".

Очільниця МЗС ФРН сказала, що події останніх днів показали – для Путіна не існує "червоних ліній", тож НАТО має посилити свої східні кордони, аби бути в змозі захистити союзників.

Німеччина своє чергою буде дивитися, що ще зможе надати Києву зі своїх запасів. Водночас глава МЗС ФРН зауважила, що не про всі домовленості треба говорити в публічному просторі.

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив, що означає створення безпольотної зони. На тлі повномасштабного вторгнення Росії Україна постійно закликає закрити небо над країною.