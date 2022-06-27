НАТО не згодне з критикою щодо допомоги Україні: заступник генсека Альянсу пояснив позицію країн-партнерів

Північноатлантичний альянс не згоден з критикою, з якою він зіштовхнувся щодо рівня допомоги Україні.

Представники НАТО вважають, що роль Альянсу потрібно розглядати у комплексі з усією допомогою від міжнародних партнерів.

Про це в інтерв’ю “Європейській правді” повідомив заступник генсека НАТО Мірча Джоане.

За його словами, у НАТО є згода про, так би мовити, “розподіл ролей”. Альянс зі свого боку надає Україні нелетальну допомогу, а країни-члени Альянсу - зброю, яка поражає російських окупантів.

“Зрештою, що важливіше для вас самих: цей розподіл, чи вам цікавий кінцевий результат, тобто надана Україні допомога? Тому я раджу друзям у Києві сприймати нашу допомогу в цілому”, – заявив Мірча Джоане.

Він також додав, що західні партнери надають Україні зброю - зокрема у сфері захисту від кібератак, протидії дезінформації. Крім того, підтримують економічну стабільність, резервують гроші на післявоєнне відновлення країни.

Окремо він відзначив, що союзники розподілили ролі допомоги так, щоб зустрічі “Рамштайну” для підтримки України не координувалися через Альянс.

“НАТО – це організація, на якій зав’язані ризики, і ми маємо найретельніше уникати ескалації та можливості війни між Росією та НАТО, яка не піде на користь нікому. За всієї поваги до України, але наше завдання номер один – це захист мільярда людей, що живуть на просторі НАТО. Але я нагадаю, що нещодавня зустріч контактної групи з підтримки України, тобто "у форматі Рамштайн”, проходила тут, у штаб-квартирі НАТО, перед міністерським засіданням Альянсу", – підкреслив заступник генсека НАТО.

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав війну Росії проти України агресивною війною, в якій обидві сторони не рівні.

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