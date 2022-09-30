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НАТО ніколи не визнає окуповані Росією території України - Столтенберг

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НАТО ніколи не визнає окуповані Росією території України - Столтенберг

Фото: Associated Press

НАТО ніколи не визнає окуповані Росією території України.

Альянс вважає, що Росія вдруге від 2014 року окупувала українські території та за допомогою псевдореферендумів намагається їх анексувати. 

Про це 30 вересня на брифінгу сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг. 

"Ці території - це Україна. Донецьк - це Україна. Луганськ - це Україна. Запоріжжя - це Україна. Херсон - це Україна. Так само, як Крим - це Україна", - наголосив генсек НАТО Йєнс Столтенберг.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій.

Путін разом із ватажками окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей підписали "договір" про анексію українських територій. Також російський диктатор пригрозив Україні та закликав "сісти за стіл переговорів". 

У відповідь президент Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1211
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