НАТО "панічно боїться" Росії: Залужний дав реальну оцінку ефективності Альянсу

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / © Валерій Залужний / Telegram

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НАТО доведеться пройти «тест на міцність», щоб підтвердити свою готовність захищати основи світового порядку. Наразі є певні сумніви щодо доцільності існування Альянсу, і не тільки зовні, а й всередині НАТО.

Таку думку висловив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час виступу на Лондонській безпековій конференції у п’ятницю, 9 травня, текст якого публікує «Українська правда».

«Я сподіваюся, що НАТО витримає цей тест на міцність, який закономірно мав би бути. Я щиро бажаю, щоб це були лише моральні випробування. Але це лише моє бажання», — зауважив Залужний.

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За його словами, НАТО «панічно боїться» розширювати свої кордони в бік Росії, що видається страхом перед Кремлем і ніби визнанням російського впливу на такі країни, як Україна, Молдова чи Грузія.

«Це дійсно страх перед Росією, що ці країни, мабуть, належать їй. Тоді виникає питання: а для чого тоді цей Альянс, якщо він панічно боїться мати ворогів? Чи може він тоді, хоча б теоретично, відігравати якусь роль у забезпеченні захисту якоїсь групи країн?» — наголосив Залужний.

Через той самий страх перетнути умовні «червоні лінії» росіян виникають сумніви, чи дотримуватиметься НАТО зобов’язань колективного захисту, які прописані у статті 5 Статуту Альянсу, якщо виникне така необхідність? Водночас сумніви виникають не лише у тих, хто дивиться на НАТО зовні, а й серед країн-членів, що є «вкрай тривожним сигналом».

«Я неодноразово повторював, що природа сучасної війни змінилася і продовжує змінюватися. Коли я кажу про природу війни, я маю на увазі не лише безпілотники, які захопили поле бою, а й про необхідність нової державної політики. <…> Все це потребує не тільки додаткових ресурсів, а й, головне, додаткового часу», — зауважив колишній головнокомандувач.

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За його словами, операційний потенціал НАТО вже не відповідає вимогам сучасної війни, а тому в разі початку реального збройного конфлікту ці ресурси будуть витрачені досить швидко.

«Нинішній потенціал НАТО може бути використаний за досить короткий термін. Якщо майбутня війна охопить декілька регіонів, то ресурс буде вичерпаний ще швидше. І це лише декілька прикладів того, як можна оцінити ефективність Альянсу з реалістичного боку», — підкреслив Валерій Залужний.

Нагадаємо, попри втрати в Україні, Росія нарощує сили поблизу Латвії. Водночас РФ посилила провокації проти військ НАТО на Балтійському морі.