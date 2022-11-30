НАТО планує інвестувати у виробництво зброї радянського зразка – Блінкен

Справа в тім, що більшість озброєння в Україні досі радянського зразка і брати деталі для ремонту чи боєприпаси скоро не буде де.

НАТО планує інвестувати в системи озброєнь радянської доби, які використовуються в Україні у війні проти РФ.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у коментарі СNN.

"Ми розглядаємо всі варіанти, щоб переконатися, що, знову ж таки, українці отримають те, що їм потрібно і що може бути для них найбільш ефективним. Частина цього справді йде на системи радянських часів, які у них зберігалися на озброєнні протягом десятиліть, і, наприклад, на забезпечення боєприпасів для цих систем. І в деяких випадках може знадобитися виробництво речей, які не вироблялися протягом деякого часу. Тож ми розглядаємо все це з усіх боків", — сказав Блінкен у Бухаресті, де він бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

27 листопада The New York Times повідомило, що НАТО обговорює можливість інвестицій у старі заводи в Чехії, Словаччині та Болгарії, щоб відновити виробництво снарядів радянських часів для української артилерії.

Раніше Блінкен заявив, що підтримка України буде одним із пріоритетів на зустрічі очільників МЗС країн НАТО.

Минулого місяця New York Times писав, що Сполучені Штати "прочісують" світ у пошуках зброї російського та радянського виробництва для України. Зокрема, держсекретар Блінкен відвідував такі країни, як Камбоджа, ДР Конго, Руанда, Мексика, Колумбія і Перу, які досі можуть мати озброєння радянського виробництва. Також у полі зору США - Кіпр, який поки що не наважується відкрито віддати свою зброю і техніку радянського виробництва Україні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що більшість країн публічно кажуть, що нічого не поставляють Україні, але за лаштунками все відбувається.

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