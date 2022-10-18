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НАТО планує передати Києву засоби боротьби з дронами найближчими днями - Столтенберг

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НАТО планує передати Києву засоби боротьби з дронами найближчими днями - Столтенберг

Фото: Associated Press

Це будуть сотні станцій активних перешкод.

Західні союзники найближчим часом поставлять Україні сотні станцій активних перешкод для протидії дронам, які запускає Російська Федерація.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на Берлінському зовнішньополітичному форумі, повідомляє Reuters.

Столтенберг наголосив, що мета допомоги – посилити захист об'єктів критичної інфраструктури.

"НАТО найближчими днями доправить до України системи для боротьби з дронами. Це будуть сотні станцій активних перешкод", - зазначив генсек Альянсу.

Нагадаємо, міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина передасть Україні до кінця року велику кількість раніше обіцяної військової техніки.

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