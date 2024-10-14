"НАТО полегшило Росії вторгнення до України": Столтенберг сказав, в чому помилився Альянс

В НАТО розуміли, що Путін стає агресивнішим, тому почали зміцнювати оборону після анексії Криму.

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг визнав, Альянс фактично полегшив Росії вторгнення до України своєю нерішучістю та ненаданням Україні своєчасної та значної військової підтримки.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Spiegel.

За словами Столтенберга, ця помилка має стати для всіх уроком на майбутнє.

"Ми інвестуємо в нашу військову силу не для того, щоб вести війну, а щоб запобігти їй. Інакше не тільки Росія, але й ніхто не сприйматиме нас серйозно", – наголосив Столтенберг.

За його словами, в НАТО розуміли, що кремлівський диктатор стає дедалі агресивнішим, тому почали зміцнювати оборону після того, як Росія анексувала Крим.

"Вперше після закінчення холодної війни ми розгорнули бойові війська на східному фланзі Альянсу. Тому ми аж ніяк не закривали очі [на ситуацію в РФ та Україні – ред.]", – запевнив Столтенберг.

Водночас колишній генсек НАТО впевнений, що після закінчення холодної війни варто було спробувати побудувати добрі відносини з Росією, що й намагалась свого часу зробити ексканцлер Німеччини Ангела Меркель. Саме тому Рада НАТО-Росія продовжувала збиратись навіть після анексії Криму та початку АТО на Донбасі. Остання така зустріч відбулась у січні 2022 року.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг був генеральним секретарем НАТО протягом останніх десяти років. Він передав свої повноваження експрем'єру Нідерландів Марку Рютте 1 жовтня 2024 року.

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