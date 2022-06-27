НАТО розширить присутність на східному фланзі через російську загрозу - Столтенберг

НАТО розширить присутність на східному фланзі через російську загрозу - Столтенберг

Альянс збільшить кількість сил швидкої готовності до 300 тисяч.

Північноатлантичний альянс розширить бойові групи на східному фланзі до бригад через загрозу РФ.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, пише "Європейська правда".

"На саміті ми зміцнимо наш передовий захист. Ми збільшимо бойові групи у східній частині альянсу до рівня бригад. Ми трансформуємо Сили реагування НАТО і збільшимо кількість сил швидкої готовності до 300 тисяч", - сказав він.

Він також зазначив, будуть збільшені можливості НАТО реагувати на кризи та конфлікти, включаючи попереднє розміщення озброєння.

"Більше систем захисту, таких як системи протиповітряної оборони, зміцнення командування та контролю", - додав Столтенберг.

Однак він уточнив, що розширення до рівня бригад буде не у всіх 8 країнах, де є бойові групи, а тільки в деяких.

"У різних країн різні потреби", - зазначив він.

Багатонаціональні бойові групи в рамках так званої розширеної передової присутності НАТО (eFP) були створені у відповідь на анексію Криму Росією в 2014 році.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому країни-члени Альянсу погодилися створити бойові групи вздовж східного крила НАТО, включаючи Румунію, Болгарію, Угорщину, а також Словаччину.

Нагадаємо, Столтенберг спрогнозував, як може закінчитися війна в Україні.

Читайте також: