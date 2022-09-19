"НАТО - сильне, а HIMARS - небезпечні": пропагандистка Скабєєва вирішила розповісти "правду" росіянам

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва вирішила розповісти росіянам "правду".
Кремлівська пропагандистка заявила, що "НАТО - сильне, а HIMARS - небезпечні".
Про це Скабєєва сказала в етері пропагандиського токшоу.
Російська пропагандистка заявила, що нібито "росіяни повинні знати правду". Вона зазначила, що американська зброя "нормальна, а НАТО - сильне". Також Скабєєва побідкалась на роботу HIMARS, зазначивши, що це - небезпечна зброя.
"Нас дивиться народ і ми повинні ставитися до них із повагою. Вони чекають від нас правди. Зброя в американців - нормальна, НАТО - сильне", - побідкалася Скабєєва.
Нагадаємо, ЗСУ знищили понад 400 цілей окупантів за допомогою американських РСЗВ HIMARS.
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