Кремлівська пропагандистка заявила, що "НАТО - сильне, а HIMARS - небезпечні".

Про це Скабєєва сказала в етері пропагандиського токшоу.

Російська пропагандистка заявила, що нібито "росіяни повинні знати правду". Вона зазначила, що американська зброя "нормальна, а НАТО - сильне". Також Скабєєва побідкалась на роботу HIMARS, зазначивши, що це - небезпечна зброя.

"Нас дивиться народ і ми повинні ставитися до них із повагою. Вони чекають від нас правди. Зброя в американців - нормальна, НАТО - сильне", - побідкалася Скабєєва.

Нагадаємо, ЗСУ знищили понад 400 цілей окупантів за допомогою американських РСЗВ HIMARS.

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