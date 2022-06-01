НАТО уважно слідкує за тим, що робить Росія, включно з ядерними навчаннями - Столтенберг

НАТО уважно слідкує за тим, що робить Росія, включно з ядерними навчаннями.
Про це під час прес-конференції повідомив генеральний секретарь НАТО Єнс Столтенберг.
“Ми уважно стежемо за ядерною риторикою, яку обрав президент Путін. Це погрожування ядерною зброєю - небезпечне. Воно підвищує напруженість. Ми нагадуємо Росії, що використання ядерної зброї абсолютно змінить цей конфлікт”, - наголосив Єнс Столтенберг.
Нагадаємо, що Блінкен анонсував надання Україні ракетних систем.
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