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НАТО уважно слідкує за тим, що робить Росія, включно з ядерними навчаннями - Столтенберг

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НАТО уважно слідкує за тим, що робить Росія, включно з ядерними навчаннями - Столтенберг

НАТО уважно слідкує за тим, що робить Росія, включно з ядерними навчаннями.

Про це під час прес-конференції повідомив генеральний секретарь НАТО Єнс Столтенберг.

“Ми уважно стежемо за ядерною риторикою, яку обрав президент Путін. Це погрожування ядерною зброєю - небезпечне. Воно підвищує напруженість. Ми нагадуємо Росії, що використання ядерної зброї абсолютно змінить цей конфлікт”, - наголосив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, що Блінкен анонсував надання Україні ракетних систем.

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