НАТО відреагує у разі застосування ядерної зброї в Україні — Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росії відомо про "важкі наслідки" у разі застосування ядерної зброї в Україні.

Про це він повідомив в інтерв’ю CNN.

“Вони [росіяни] знають, що будуть важкі наслідки. Я не буду детально розповідати про те, як саме ми відреагуємо. Це залежатиме від того, яку саме зброю масового ураження вони можуть використати", – зазначив генсек НАТО.

Єнс Столтенберг зауважив, що такі попередження від західних посадовців необхідні, щоб запобігти можливому використанню Росією ядерної зброї.

"Ймовірність будь-якого використання ядерної зброї досі низька, але потенційні наслідки цього є настільки великими, що ми, відповідно, маємо сприймати це [погрози] серйозно. І риторика, погрози, які Путін знову й знову висуває, посилюють напруження, є небезпечними й бездумними", – додав Столтенберг.

Нагадаємо, під час свого відеозвернення 21 вересня російський президент Володимир Путін знову вибухнув погрозами застосувати ядерну зброю.

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