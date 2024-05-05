НАТО визначило дві "червоні лінії", щоб вступити у війну України з РФ – Repubblica

Журналісти розповіли, за яких умов можливе пряме втручання НАТО у війну в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон днями заявив, що якби росіяни прорвали лінію фронту в Україні і держава попросила про допомогу, то Франція б думала про введення військ. За даними ЗМІ, НАТО неофіційно визначило принаймні дві "червоні лінії", за яких можливе пряме втручання Альянсу у війну в Україні.

Про це пише видання Repubblica.

Як зазначає Repubblica, станом на зараз немає оперативних планів, які передбачають відправку військ до України, а описані "червоні лінії" треба розглядати лише в якості оцінки можливих планів на випадок надзвичайних ситуацій, наприклад залучення у війну в Україні третіх сторін.

Перша "червона лінія" стосується прямої чи опосередкованої участі третьої сторони (країни - ред.), наприклад у разі можливого прориву на північному заході України.

Як пише видання, "це створило б коридор між Україною і Білоруссю".

"Тоді Мінськ був би безпосередньо включений у війну. Його війська та арсенал мали б вирішальне значення для Москви. І ця обставина могла тільки активізувати оборону на користь України", - йдеться у статті.

Друга "червона лінія" стосується військової провокації проти Прибалтики чи Польщі або цілеспрямованого нападу на Молдову.

"Це не обов’язково вторгнення, яке може відбутися після наступу на Одесу, але й просто військовий удар, щоб перевірити реакцію Заходу", - пише Repubblica.

Нагадаємо, в МЗС РФ заявили, що НАТО готується до потенційного конфлікту з Росією.

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