НАТО вступить у війну в Україні: американський історик вважає, що до цього змусять дії Путіна

НАТО вступить у війну в Україні: американський історик вважає, що до цього змусять дії Путіна

Стрімкий розвиток подій свідчить про те, що НАТО буде змушене вступити у війну в Україні. Адже президент РФ Володимир Путін своїми агресивними діями не залишає Альянсу іншого виходу.

Окрім того, очільник Кремля може розв’язати війну проти Молдови ще до завершення бойових дій в Україні.

Таку думку висловив американський історик російського походження Юрій Фельштинський в інтерв'ю Олесі Бацман.

"Я бачу досить стрімкий розвиток подій, який зобов'язаний привести до входження НАТО в цю війну як НАТО, не як просто окремо взяті держави, які допомагають Україні зброєю, грошима", – прогнозує історик.

Він додав, що майбутнє рішення Альянсу про залучення до війни в Україні буде викликане саме діями російського президента.

"Не тому, що НАТО мріє в цю війну увійти, ні. НАТО мріє, щоб ця війна в жодному разі не розширювалася за межі України", – нагадав Фельштинський.

Він також висловив припущення, що Путін може почати війну проти Молдови.

"Я думаю, що Путін почне бойові дії проти Молдови ще до того, як він закінчить – на його погляд – "військову операцію" в Україні. Тому що він там ніколи не закінчить у вас. Він не може захопити Україну, у нього немає на це сил", – вважає історик.

"Це як би він буде робити із завзятістю і жорстокістю, але сил перемогти Україну у нього немає. Але сили почати війну в Молдові у нього достатньо, там вже, власне, його війська в Придністров'ї стоять, і там російське населення, давно паспорти видаються, щоб спровокувати потім військовий конфлікт. А після цього Путін пред'явить ультиматум про вихід східноєвропейських держав, що увійшли до НАТО після 1991 року, з НАТО", – прогнозує Фельштинський.

Нагадаємо, 28 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон закликали Путінв негайно вивести свої війська з України, встановити перемир’я та сісти за стіл переговорів з президентом Володимиром Зеленським.

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