"НАТО забере туалет на вулиці": Жданов розповів, як пропагандистська машина РФ зомбує простих росіян

Експерт зауважує, що росіяни йдуть у бій не через самопожертву, а через страх, адже позаду стоять загороджувальні загони.
Військовий експерт Олег Жданов розповів, як путінський режим намагається пояснити росіянам, для чого простим жителям РФ потрібна війна в Україні.
Про це експерт розповів у своєму youtube-каналі.
За його словами, більшість росіян слухняно йдуть до військкоматів і готові воювати. Хоча й була низка випадків підпалів військкоматів.
На думку Жданова, така покірливість росіян перед мобілізацією та їхня ненависть до українців – результат ідеологічного оброблення. Водночас експерт зауважує, що росіяни йдуть у бій не через самопожертву, а через страх, адже позаду стоять загороджувальні загони.
"Зараз пропагандистська машина Росії з усіх сил намагається створити ідеологічний фундамент. РФ переконує, що ми, мовляв, "інструмент в руках НАТО", а НАТО потрібно розгромити. 89% громадян Росії вірять, що американці можуть прийти і захопити РФ – заберуть у них туалет на вулиці і все інше "багатство". Хоча ми знаємо, який рівень життя в Росії. Вони (путінський режим. – Ред.) дегуманізують людські життя. Навіть РПЦ закликає їхати помирати на війну", – зазначив він.
Експерт не береться припускати, скільки ще часу кремлівській пропаганді вдаватиметься дурити голови росіянам.
"З іншого боку, йде "сарафанне радіо", що тут ніяких нацистів нема і дані про справжні втрати російської армії в Україні. Вони не ту ідеологію будують. Там все змішане докупи. І коли росіяни потрапляють на фронт, то починають ставити запитання. Це боротьба двох протилежностей. І хто кого переможе, важко сказати. Я все ж сподіваюся, що переможе здоровий глузд", – підсумував експерт.
Пропаганда в РФ
Раніше повідомлялося, що диктатор Путін наказав показувати росіянам кіно про війну в Україні та про боротьбу з неонацизмом.
В РФ навіть створили методички, де визначається, як саме кремлівські пропагандисти повинні висвітлювати події війни проти України.
Риторика російської пропаганди зазнала змін за 10 місяців війни. Від "візьмемо Київ за два дні" пропагандисти перейшли до обговорення відповідальності за власні злочини.
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що Кремль розпливчастими заявами про цілі "спецоперації" заплутав власну пропаганду.