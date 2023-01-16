"НАТО забере туалет на вулиці": Жданов розповів, як пропагандистська машина РФ зомбує простих росіян

Експерт зауважує, що росіяни йдуть у бій не через самопожертву, а через страх, адже позаду стоять загороджувальні загони.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, як путінський режим намагається пояснити росіянам, для чого простим жителям РФ потрібна війна в Україні.

Про це експерт розповів у своєму youtube-каналі.

За його словами, більшість росіян слухняно йдуть до військкоматів і готові воювати. Хоча й була низка випадків підпалів військкоматів.

На думку Жданова, така покірливість росіян перед мобілізацією та їхня ненависть до українців – результат ідеологічного оброблення. Водночас експерт зауважує, що росіяни йдуть у бій не через самопожертву, а через страх, адже позаду стоять загороджувальні загони.

"Зараз пропагандистська машина Росії з усіх сил намагається створити ідеологічний фундамент. РФ переконує, що ми, мовляв, "інструмент в руках НАТО", а НАТО потрібно розгромити. 89% громадян Росії вірять, що американці можуть прийти і захопити РФ – заберуть у них туалет на вулиці і все інше "багатство". Хоча ми знаємо, який рівень життя в Росії. Вони (путінський режим. – Ред.) дегуманізують людські життя. Навіть РПЦ закликає їхати помирати на війну", – зазначив він.

Експерт не береться припускати, скільки ще часу кремлівській пропаганді вдаватиметься дурити голови росіянам.

"З іншого боку, йде "сарафанне радіо", що тут ніяких нацистів нема і дані про справжні втрати російської армії в Україні. Вони не ту ідеологію будують. Там все змішане докупи. І коли росіяни потрапляють на фронт, то починають ставити запитання. Це боротьба двох протилежностей. І хто кого переможе, важко сказати. Я все ж сподіваюся, що переможе здоровий глузд", – підсумував експерт.