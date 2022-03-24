НАТО закликало Китай утриматися від "підтримки військових зусиль Росії"

Китай повинен використати свій вплив на РФ і сприяти негайному мирному вирішенню конфлікту, каже Столтенберг.

Сьогодні члени альянсу звернулися до Китаю, щоб він утримався від підтримки військових зусиль РФ.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції.

"Китай не повинен надавати економічну та військову підтримку для втручання Росії. Навпаки, Китай повинен використати свій вплив на РФ і сприяти негайному мирному вирішенню конфлікту", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що НАТО не відправлятиме миротворчий контингент до України.

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