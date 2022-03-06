"НАТО, закрий небо": у Генічеську тисячі людей на мітингу вимагають безпольотної зони в Україні

"НАТО, закрий небо": у Генічеську тисячі людей на мітингу вимагають безпольотної зони в Україні

У ході взяли участь не лише чоловіки, а й жінки та діти.

У Генічеську на Херсонщині місцеві мешканці вийшли на антивоєнний мітинг. Містяни вимагають у НАТО закрити небо над Україною.

Відповідне відео з'явилося у соціальних мережах.

На ролику видно, як на вулиці міста вийшли тисячі людей із прапорами. Вони скандують: "НАТО, закрий небо", "Росіяни — додому", "Слава Україні!".

Примітно, що у ході взяли участь не лише чоловіки, а й жінки та діти, які вийшли відстоювати свою незалежність та незалежність своєї країни.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як починалася війна Росії проти України: