НАТО зможе бачити дії Росії та відстежувати ситуацію в Україні

НАТО / © Getty Images

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НАТО запускає нову систему моніторингу з використанням штучного інтелекту. Вона дозволить Альянсу спостерігати за великими територіями, зокрема військовими переміщеннями в Україні та діями РФ біля східних кордонів.

Про це повідомив головнокомандувач сил трансформації НАТО П’єр Вандьє в інтерв’ю для Bloomberg.

За його словами, технологія Smart Indication And Warning Broad Area Detection (SINBAD), яку впроваджує Альянс з американським постачальником Planet Labs, допоможе відстежувати військові пересування та операції на полі бою в режимі реального часу. Система використовує штучний інтелект для автоматичного виявлення змін і видавання попереджень.

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Нова ініціатива має значення і для захисту східних членів НАТО, а також для моніторингу стратегічно важливої Арктики, де посилюються російські та китайські амбіції.

«Сьогодні ми не впевнені, що росіяни зупиняться на Україні. Ми зможемо сказати їм: ми спостерігаємо», — додав військовий.

SINBAD є пілотним проєктом перед масштабним запуском космічного спостереження НАТО, запланованим на січень 2026 року.

Нагадаємо, німецька розвідка нещодавно попереджала, що Росія планує перевірити дієвість статті 5 Північноатлантичного альянсу та має плани агресії проти Заходу.

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Водночас французький генерал-лейтенант Мішель Яковлєв заявив, що, на його думку, Європа має значно більший військовий потенціал, ніж Росія.

Варто зазначити, що Der Spiegel отримав інформацію, що Росія готується до світової війни. Зараз вважають, що головною метою є підготовка до тривалого протистояння з Заходом, а також посилення оборонної та ядерної інфраструктури на випадок загострення ситуації.