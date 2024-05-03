НАТО звинуватила Росію в гібридних діях в Європі: жорстка заява Альянсу

У НАТО запевнили, що будь-які дії РФ не завадять Альянсу підтримувати Україну.

Країни-члени Північноатлантичного Альянсу глибоко стурбовані нещодавньою шкідливою діяльністю Росії на території союзників, зокрема тією, що призвела до розслідування та звинувачень багатьох осіб, пов'язаних з ворожою державною діяльністю стосовно Чехії, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі та Великобританії.

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної Ради.

"Ці інциденти є частиною кампанії дій, що посилюється, яку Росія продовжує здійснювати по всьому євроатлантичному регіону, у тому числі на території Альянсу і через довірених осіб, – заявила Рада НАТО.

В заяві зазначено, що Росія вдавалася до диверсій, актів насильства, кібер- та електронного втручання, кампаній з дезінформації та інших гібридних операцій, які становлять загрозу безпеці союзників НАТО.

В Альянсі запевнили, що будуть протистояти цим діям "індивідуально та колективно" та продовжать тісну координацію між державами-членами та союзниками НАТО.

"Ми продовжимо підвищувати нашу стійкість, а також застосовувати та вдосконалювати наявні в нашому розпорядженні інструменти для протидії гібридним діям Росії та забезпечимо готовність Альянсу та союзників до стримування та захисту від гібридних дій чи атак", – йдеться в заяві.

У НАТО зазначили, що будь-які дії РФ "не завадять союзникам продовжувати підтримувати Україну".

Нагадаємо, ексміністр Польщі заявив, що на саміті НАТО могли б ухвалити рішення про збиття ракет РФ на заході України. Для цього необхідні політичні рішення на рівні НАТО й України і доступ союзників до повної інформації щодо ситуації у повітряному просторі України.

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