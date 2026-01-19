Нацгвардія тримає Куп’янськ: бійці "Хартії" зачищають місто від окупантів (відео)

Реклама

Бригада Нацгвардії «Хартія» тримає під контролем центральну частину Куп’янська, включно з будівлею міської ради. У Мережі оприлюднено кадри запеклих вуличних боїв та миттєвої реакції штурмовиків на ворожі атаки.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

«Пошуково-ударне угруповання "Хартія" утримує під контролем центральну частину Куп’янська та будівлю міської ради», — йдеться в заяві Півненка.

Водночас бійці розвідувально-ударної групи четвертого батальйону бригади «Хартія» продовжують «зачищати» Куп’янськ від залишків російської армії.

Командувач Нацгвардії також опублікував відео, зняте на GoPro штурмовиків «Хартії». На кадрах видно миттєву реакцію захисників на пряме влучання FPV-дрона та бойовий контакт із ворогом.

Дата публікації 14:37, 19.01.26

Нагадаємо, в середині січня українські сили здійснили успішний контрманевр під Куп’янськом, витіснивши окупантів завдяки таємному просуванню бригади «Хартія» та елітним підрозділам операторів дронів. Однак, за даними Financial Times, цей успіх підкреслив проблему розтягнутого фронту: поки Куп’янськ стабілізували, ворог прорвався на 15 км до Запоріжжя та посилив тиск на Гуляйполе.