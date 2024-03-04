Натяки Заходу на переговори України з РФ: нардеп повідомив, як змінилося ставлення союзників до завершення війни

На закінчення війни впливає ряд важливих факторів, а не конкретні люди. Нині питання перемовин не обговорюється нашими союзниками.

На жодних міжнародних зустрічах, де був присутній народний депутат від "Слуги народу", член української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Роман Грищук, не йшлося про перемовини РФ і України задля завершення війни.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, співголова груп з міжпарламентських зв'язків з Туреччиною та Аргентиною, а також член української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Роман Грищук.

Водночас про так званий горизонт закінчення війни він сказав, що цього також вже не чути в порівнянні з початком повномасштабного вторгнення.

"Про горизонт закінчення війни. Цього теж вже не чути. В перші місяці війни був популярний мем про два-три тижні, зараз цього немає. Жодна людина не скаже, коли закінчиться війна", — додав нардеп.

Грищук зауважив, що ані президент України, ані російський диктатор Путін не знають коли війна закінчиться. На це, як він сказав, впливає ряд факторів. За його словами, на закінчення війни впливає ряд важливих факторів, а не конкретні люди. Нині питання перемовин не обговорюється союзниками України.

Додамо, що ексрадник Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович вказав на варіант нападу Росії на Європу. За його словами, він практично впевнений в цьому і бачить три основні етапи.