Науковець про небезпеку ядерного удару: який радіус найменшої бомби та що робити, аби вберегтися

Якими бувають ядерні бомби, на що саме вони здатні, як вижити під час такого удару – про все це ТСН.ua розповів доцент кафедри загальної та прикладної фізики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Сергій Василенко.

"На атомних станціях, на підводних човнах, де використовується атом – тут керована ядерна реакція. Бомба – це некерована реакція з великою кінетичною енергією, - ділиться своїми знаннями Сергій Василенко. - Ядерні бомби бувають різними. Наприклад, якщо брати до уваги найменшу, то вона здатна знищити все живе в радіусі одного кілометра. В епіцентрі вибуху температура може сягати близько мільйона градусів. Іншими словами, в радіусі одного кілометра зникне все, перетвориться в попіл, в радіусі п’яти кілометрів будуть руйнації через вибухову хвилю. Далі вступає в дію радіація. Все буде залежати від повітря. Убезпечити себе можна в укритті, де товщина бетону – 6 метрів. Максимальна бомба, на мою думку, здатна знищити все живе в радіусі 25 кілометрів. Якщо противнику треба знищити більше, то він може використати декілька".

Що відбувається після вибуху

"Важкі радіоактивні частки осідають, заражають землю, воду мінімум в радіусі кілометра. Чим далі від епіцентру вибуху – тим менше рівень радіації. Вітер може перенести радіоактивну хмару будь куди", - каже доцент.

Також читайте Буданов розповів, чи використає Росія проти України ядерну зброю

За словами експерта, якщо немає евакуації та дезактивації, то слід виходити на вулицю не раніше, чим через добу, а бажано – через декілька діб. "Слід пам’ятати про радіацію, через яку можна отримати опік. Тому варто мати протигаз або респіратор, гумове взуття, одяг, який закриває ділянки шкіри", - радить Сергій Василенко.

Як можуть сповістити про ядерний удар

За словами експерта, українська розвідка може бути обізнана заздалегідь про ядерний удар. Своєю чергою, сповіщення населення про такий удар, звісно, може відрізнятись від сигналів про повітряну тривогу.

"На мою думку, це буде голосове повідомлення за допомогою усіх можливих засобів сповіщення, в тому числі – інтернету. Але за 15-30 хвилин буде складно залишити небезпечну територію в радіусі, наприклад, 20 кілометрів", - каже Сергій Василенко.

На питання про те, що потрібно зробити одразу після сповіщення, він радить наступне: "Бажано швидко бігти в укриття, яке розташоване під землею. Наприклад, в підземний паркінг".

Які запаси можна зробити зараз

"Після вибуху певна територія заражена радіоактивним йодом протягом 7 днів. Якщо людина після вибуху вип’є пігулку "Калію йодіду", то в організмі вже буде йод (дозування для людей певного віку нещодавно оприлюднило міністерство охорони здоров’я – Ред.). Радіоактивний йод в такому випадку вже не потрапить", - розповідає викладач фізики.

Щодо інших запасів, експерт каже наступне: "Може статись таке, що місто може буде зруйновано, наприклад, на 50%. Електроенергії не буде, тепла теж. Ситуацію в такому випадку треба розцінювати так, начебто ти опинився в човні посеред океану, коли у тебе поруч немає нічого. Чим більше буде вдома запас води, тим краще. Вода, овочі та фрукти, каші здатні виводити радіонукліди. Запас води повинен бути як мінімум – на три дні, поки не почнеться евакуація. Не зайвим буде дозиметр, запас батарейок, радіоприймач. Треба бути готовим до того, що не буде інтернету".

Нагадаємо, російський диктатор Путін 30 вересня під час спроби анексії частини України вкотре заговорив про застосування ядерної зброї.

У відповідь генсек НАТО заявив, що Альянс відреагує, якщо Росія застосує проти України ядерну зброю. Альянс зараз стежить за тим, що робить Росія, адже держава-агресорка повинна розуміти, що ядерну війну неможливо виграти.