Науседа заявив про відставання Заходу від Росії у виробництві зброї

Президент Литви підкреслив, що настав час почати виконувати обіцянки, дані Україні, оскільки вона вкрай потребує підтримки.

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив про відставання Заходу від Росії у виробництві військової техніки та боєприпасів.

Про це він сказав за результатами зустрічі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у Парижі, передає Delfi.

Науседа подякував Макрону за його ініціативу проведення зустрічі європейських лідерів для обговорення підтримки Заходом України.

"Я хочу подякувати президенту Франції Еммануелю Макрону за цю політичну ініціативу (зібрати союзників України – ред.). Його лідерство сьогодні необхідне, тому що доводиться визнати, що ми поки що відстаємо від РФ за статистикою виробництва техніки та боєприпасів", – зазначив Науседа.

Президент Литви підкреслив, що настав час почати виконувати обіцянки, дані Україні, оскільки вона вкрай потребує підтримки.

"Ми всі розуміємо, що ситуація складна, що РФ має довгостроковий план війни проти України та готова її продовжувати декілька років. Тому наша допомога Україні сьогодні критично важлива", – підкреслив Науседа.

За словами президента Литви, для збереження життів воїнів та утримання лінії фронту Україні потрібна далекобійна зброя, боєприпаси та інше озброєння.

"Через три місяці почнеться наступний сезон і не виключено, що Росія організує широкий контрнаступ, тоді як військові України, маючи недостатню кількість боєприпасів та систем ППО, будуть дуже вразливі. Тому нам важливо діяти разом. Діючи поодинці, ми можемо зробити набагато менше, діючи разом, ми можемо примножити наші сили та задовольнити поточні очікування", – сказав Науседа.

Нагадаємо, на Заході підрахували, на скільки Україні вистачить снарядів. Власні запаси боєприпасів України можуть закінчитися до червня, а можливо, і раніше.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз обіцяє Україні до 2 млн снарядів щорічно на потреби ЗСУ.