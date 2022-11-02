Навала голодних лютих людей: Зеленський розповів, чим його здивували росіяни

Президент зазначив, що знав росіян, коли займався бізнесом, але не думав, що всередині у них може бути така жорстокість.

Президент Володимир Зеленський розповів, чим його найбільше здивували російські окупанти.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю чеському телебаченню.

Зеленський зізнався, що не очікував, щоб у ХХІ столітті росіяни були спроможні на таку немислиму жорстокість, яку вони проявили в Україні.

"Але виявился, що вони спроможні. Це не зовсім про людські кроки. Це була навала голодних злючих лютих людей. Вони схожі були на диких, бо вбивали за парасольку, чайник чи унітаз. Де їх тримали, яка у них освіта, як їх виховували? Таке відчуття, що цих людей тривали в ямах, клітках чи за ґратами, а тоді звільнили і сказали: йдіть і вбивайте", – сказав глава держави.

Він зазначив, що більшість російських окупантів дуже неграмотні, про що свідчать перехоплення телефонних розмов загарбників з їхніми родичами в РФ. Також Зеленський шокований, як росіяни матюками спілкуються із батьками.

"Я російську мову знаю набагато краще, ніж ті люди, які спілкувалися (у перехоплених розмовах. – Ред.). Якщо вони так з батьками спілкуються, тоді зрозуміло, чому вони себе так поводять. Це неосвічені і невиховані звірі, і все... Я займався бізнесом і знав росіян, але я не знав, що всередині у них може бути таке – демон, диявол. Нелюди", – підсумував глава держави.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що після перемоги у війні проти агресорки Росії хоче поїхати на море до звільненого Криму.

Нагадаємо, що майже у всіх захоплених містах та селах на території України, зокрема й на Харківщині, росіяни облаштовували катівні для тортур та вбивств місцевих громадян.

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