Навала ворога на Авдіївку: боєць розповів про ситуацію на найважчій ділянці фронту

Сили оборони України відбили основну атаку ворога на Авдіївському напрямку, яка відбувалася 4-5 днів тому.

Про теперішню ситуацію на найважчій ділянці фронту розповів військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, ворог намагався навалою захопити Авдіївку.

“Зараз відбуваються артобстріли, поодинокі штурми, авіація іноді працює. Але такої навали і тиску, який був минулими днями, на фланзі вище до Нью-Йорка, ми не бачимо", - розповів військовослужбовець.

Єгор Фірсов зазначив, що українські військові свідомі того, що такі масовані штурми відбуватимуться й надалі.

"Всі бійці починаючи від командування, закінчуючи рядовими розуміють, що ця навала буде продовжуватись, все дуже серйозно. Вони будуть намагатись брати Авдіївку, поки ми не розіб'ємо всі навали та остаточно не підірвемо моральний дух ворога", - підкреслив він.

Нагадаємо, російські загарбники встановили нову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області – 31 грудня 2023 року. Саме тому для них так важливо взяти Авдіївку і зробити "подарунок" Путіну.

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