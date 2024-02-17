Навального вбили: представники політика зробили офіційну заяву

Навального вбили в колонії. Його смерть наступила напередодні о 14:17.

Російського опозиціонера Олексія Навального вбили 16 лютого о 14:17 за місцевим часом.

Про це в соцмережі написала прессекретарка опозиційного політика Кіра Ярмиш.

За її словами, Навального вбили в колонії. Його смерть наступила напередодні о 14:17. Інформацію про це зазначено в офіційному документі, який видали матері опозиціонера.

“Співробітник колонії заявив, що тіло Навального знаходиться у Салехарді. Його забрали слідчі СК. Нині вони проводять із ним “дослідження”. Ми вимагаємо, щоб тіло Олексія Навального було видано негайно”, - наголосила Кіра Ярмиш.

Нагадаємо, що президенту РФ Володимиру Путіну доповіли про смерть Олексія Навального у колонії.

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