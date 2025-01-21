Навчала дітей музики: Кривий Ріг прощається із загиблою внаслідок атаки на місто (фото)

Кривий Ріг прощається з Оксаною Сухоруковою, яку вбила російська ракета. Жінка понад 20 років віддала педагогічній діяльності.

Про це повідомляє "СВОЇ Кривий Ріг".

Що відомо про долю жінки

Як зазначається, 17 січня вчителька музики загинула в машині від уламків російської ракети. Чоловік Ігор, який був поряд, вижив. Останні роки Оксана була названою мамою для дітей Ігоря. Він у 2022 році поховав дружину в окупованому Херсоні, будинок втратив через підрив Каховської ГЕС. Разом з дітьми переїхав до Кривого Рогу та намагався будувати життя з нуля.

Похорон Оксани Сухорукової

Провести жінку в останню путь прийшли десятки людей – матір, чоловік, рідні, друзі, колеги, учні та знайомі.

"Жодне свято не обходилося без неї. Вела музичний супровід, сама співала. Дуже добра людина, завжди допомагала. Немає слів просто", – розповіла колега Таміла, вчителька української мови та літератури.

Похорон Оксани Сухорукової

Вбита горем мати стоїть над труною доньки. Вона просить її: "Заспівай, заспівай".

Похорон Оксани Сухорукової

Редакція ТСН.ua висловлює свої співчуття близьким. Світла пам'ять.

Похорон Оксани Сухорукової

Раніше стало відомо, що окупанти 17 січня балістикою атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Удар забрав життя 5 людей.

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