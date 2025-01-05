"Навчальний центр ЗСУ був гіршим за реальні бої": військовослужбовець розповів деталі

Український журналіст і колишній полонений Станіслав Асєєв, сказав, що навчальний центр ЗСУ був для нього найгіршим періодом в армії.

Про це він розповів в інтерв'ю УП.

"За весь період перебування в армії, гірше "учебки" для мене нічого не було. Навіть коли нас штурмували росіяни, вибиваючи із селища Архангельське, і по нам летіло все, це було краще для мене, ніж той абсурд, який відбувався в учбовому центрі, коли ми займалися збором сміття, заготовкою дров, сортуванням піддонів", - розповів він.

Асєєв заявив, що, потрапивши в "учебку", пошкодував про мобілізацію.

Він порівняв першу "учебку" з Донецьким "централом", а другу – з колонією суворого режиму в Макіївці. Він сподівався, що на фронті ситуація зміниться, і йому обіцяли, що після кількох місяців служби на передовій буде більше свободи.

Нагадаємо, раніше Станіслав Асєєв розповідав, як у навчальному центрі зустрів мобілізованого безхатька, у якого ноги "буквально гнили та сочилися". За словами письменника, цього чоловіка вже наступного дня відвезли до лікарні, але звідки його повернули як цілком придатного.

Також він розповів, що бачив, як мобілізованого з вадами зору записали у снайпери, а в іншого виявили гепатит.

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