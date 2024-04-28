Навчально-тренувальний літак Як-52 збив ворожий дрон над Одещиною – відео з кабіни пілота

Ворожий дрон, ймовірно, збили зі стрілецької зброї.
В Одеській області 27 квітня поршневий навчально-тренувальний літак Як-52 збив російський дрон-розвідник. Військові підняли у повітря Як-52, наблизилися до дрону і розстріляли його зі стрілецької зброї.
У Мережі показали кадри, які були зняті у кабіні пілота літака під час ураження безпілотника в небі над Одещиною.
Як пише журналіст Андрій Цаплієнко, російський безпілотник "Орлан-10" був збитий екіпажем "Цивільного повітряного патруля" , громадської організації, до якої належать, в основному, аматори авіації різних професій та власники літаків.
Військовий експерт Олександр Коваленко прокоментував відео і зазначив, що поршнева авіація дійсно вступила в бій у повітрі проти російських загроз.
Він додав, що декілька днів тому один із одеських Telegram-каналів опублікував пост, через який мало не збили одного з пілотів ЗСУ, якого прийняли за Shahed-136.
"Так от, це був один із них, які зараз полюють за дронами-камікадзе та розвідувальними БПЛА. Просто заклик до амбітних одеських Telegram-каналів – не займайтеся тим, що не вашого рівня", - зауважив Коваленко.
Нагадаємо, Британія шокувала втратами російської армії у війні в Україні.
Читайте також:
- Росіяни намагаються взяти Часів Яр з флангів: у ЗСУ розповіли про штурми ворога
- Де ЗСУ можуть почати новий контрнаступ – думка майора запасу Гетьмана
- "Харків – сакральна мета Путіна": генерал-лейтенант ЗСУ розповів, чи здатна РФ захопити місто