Навчально-тренувальний літак Як-52 збив ворожий дрон-розвідник над Одещиною: відео

Можна припустити, що стрільба велася другим членом екіпажу з рушниці або автоматичної зброї.

На Одещині поршневий навчально-тренувальний літак Як-52 збив російський дрон-розвідник.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Telegram.

На оприлюднених відео показаний момент спуску ворожого розвідувального дрона на парашуті, який найімовірніше розкрився внаслідок спрацювання автоматики, навколо якого кружляє Як-52.

Можна припустити, що стрільба велася другим членом екіпажу з рушниці або автоматичної зброї.

Проведення модернізації Як-52 зі встановленням курсового кулеметного озброєння у крило чи борт є малоймовірним через потребу суттєвого і технологічно складного втручання у планер. Наведення на ціль може виконуватися шляхом стороннього цілевказання через радіозв’язок та систему ситуативної обізнаності з подальшою візуальною ідентифікацією цілі.

Варто зазначити, що на Як-52 у модифікації Як-52Б все ж є можливість підвісу контейнерів ГУВ-8700 з кулеметами або УБ-32 з некерованими авіаційними ракетами, однак така версія існувала у єдиному екземплярі.

Навчально-тренувальний літак Як-52 збив російський дрон-розвідник в небі над Одещиною

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил генерал-полковник Олександр Сирський розповів на "Рамштайні" про загострення на полі бою.

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