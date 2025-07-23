Навчання чи репетиція війни: РФ проводить потужні маневри одразу на чотирьох напрямках

Кораблі флоту РФ / © УНІАН

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У середу, 23 липня, Росія стартувала з масштабними військово-морськими навчаннями, охопивши Тихий та Північний Льодовитий океани, а також Балтійське і Каспійське моря.

Про це повідомило міноборони РФ.

Маневри отримали назву "Липневий шторм" і триватимуть до 27 липня. Керівництво навчанням здійснює головнокомандувач Військово-морського флоту Росії Олександр Моїсеєв.

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За інформацією міноборони РФ, у тренуваннях беруть участь понад 150 бойових кораблів і суден забезпечення, 120 літальних апаратів, 10 берегових ракетних комплексів, 950 одиниць військової та спеціальної техніки, а також понад 15 тисяч військовослужбовців.

У відомстві заявили, що основна мета – перевірити готовність сил флотів і флотилій до виконання нестандартних оперативних завдань. Зокрема, йдеться про використання далекобійної зброї, новітніх технологій та безпілотних систем.

Серед практичних дій, які відпрацьовуватимуть екіпажі на морі:

розгортання в райони бойового призначення;

протичовнові операції;

захист районів базування та економічної діяльності;

відбиття атак БпЛА, безекіпажних катерів та повітряних загроз;

завдавання ударів по об’єктах і ворожих корабельних групах;

забезпечення безпеки судноплавства.

Навчання охоплюють одразу кілька стратегічно важливих регіонів і демонструють спробу РФ перевірити оперативні спроможності флоту на тлі зростання глобального напруження.

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Раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що Росія планує витратити близько 1,1 трлн доларів США на переозброєння до 2036 року. Це найбільша програма такого масштабу від часів розпаду СРСР.