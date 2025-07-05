Спільні військові навчання Росії та Білорусі / © ТСН.ua

Реклама

Спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025» президент РФ Володимир Путін може використати для розширення агресії проти України.

Таку думку висловив військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук в ефірі телеканалу «Еспресо».

За його словами, Росія має проблеми із комплектуванням окупаційної армії через великі втрати, яких вона зазнає в Україні.

Реклама

«Більшість аналітиків в Україні сходяться на тому, що при поточних втратах окупаційної армії у кількості 1500-1600 осіб щодоби, російська наступальна машина просто розвалиться. Зараз втрати росіян дещо зменшилась, але був час, коли вони втрачали саме таку кількість особового складу», — зауважив експерт.

Саме тому, вважає Лакійчук, Путін намагається випросити у свого північнокорейського колеги Кім Чен Ина 30-50 тисяч підготовлених військових для участі у війні проти України.

Як ще один варіант для збільшення окупаційної армії, припустив експерт, у Кремлі розглядають можливість втягнення у війну в Україні військових держави-сателіта Білорусі. Тому заплановані на осінь цього року спільні білорусько-російські навчання «Захід-2025» можуть становити загрозу для України.

«Навчання „Захід-2025“ — це стратегічні командно-штабні навчання РФ та Білорусі. Завжди такі навчання виступали передвісником великого вторгнення. Так було після навчань „Захід-2021“, а також після „Кавказ-2008“. Це слід враховувати, але не обов’язково, що це відбудеться. Тут питання лише в тому, чи зможе Путін перехопити управління білоруською армією», — наголосив Павло Лакійчук.

Реклама

Що відомо про навчання «Захід-2025»

Російсько-білоруські навчання «Захід» проводяться кожні чотири роки, починаючи від 2009 року.

Останні маневри «Захід-2021» були найбільшими на західному напрямку з часів розпаду СРСР із залученням понад 200 тисяч солдатів. Пізніше виявилося, що ці навчання були частиною підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський припустив, що масштабні навчання «Захід-2025», які відбудуться восени цього року в Білорусі за участі російських військ, можуть слугувати прикриттям для створення нового ударного угруповання.

У Білорусі лунали заяви, що на цих спільних російсько-білоруських навчаннях можуть відпрацьовувати тактичні ядерні удари та застосування балістичної ракети «Орешнік».

Реклама

Однак у травні цього року міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що масштаб спільних військових навчань «Захід–2025» буде скорочено, щоб продемонструвати готовність до деескалації, діалогу та миру.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський вважає, що диктатор Білорусі Олександр Лукашенко занепокоєний тим, що Україна може сприймати присутність контингенту РФ на території його країни як підготовку до наступальних дій.