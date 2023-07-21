Навчання пілотів на F-16: Ігнат розповів, коли почнуться і скільки триватимуть

За словами речника ПС, за пів року можна підготувати декілька ескадрилей цих винищувачів для завдань, які дуже потрібно виконувати вже сьогодні.

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 може розпочатися наприкінці серпня або й швидше, а найкоротший курс становить шість місяців чи навіть менше.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

За словами Ігната, українські пілоти вже готуються до навчання на літаках F-16. Льотчики близько двох місяців чекали на рішення про виїзд до якоїсь із країн, де відбуватимуться навчання.

Де українські пілоти навчатимуться на F-16

"Зараз працюють наші фахівці на різних майданчиках в рамках авіаційної коаліції, і де буде прийнято рішення – там будуть і навчатись. Можливо, це будуть різні бази для того, щоб якнайшвидше пройти цей процес. Тому що пропускна здатність бази теж не безмежна. Є певна кількість тренажерів, інструкторів, навчальних літаків тощо", – розповів речник Повітряних сил.

Він додав, що для молодих пілотів і, можливо, надалі для курсантів без льотної практики – може бути організоване більш довгострокове навчання. Йдеться про базову наземну підготовку, англійську мову, навчання на легкомоторному та реактивному літаках і далі – на винищувачах.

"За півроку можна підготувати декілька ескадрилей цих винищувачів для виконання поточних завдань, які нам дуже потрібно виконувати вже сьогодні – звільняти наші території, допомагати наземним військам і основне – завойовувати перевагу в повітрі", – повідомив Ігнат.

Він додав, що F-16 також можуть допомогти Україні в захисті від російських ракет та дронів.

Коли розпочнеться навчання на F-16

Речник ПС повідомив, що на сьогодні є різні графіки початку навчань українських пілотів на F-16.

"Сполучені Штати заявили, що орієнтовно – через декілька тижнів. Після саміту (НАТО – ред.) у Вільнюсі анонсувалося, що це може відбутись наприкінці літа. Кінець літа – це кінець серпня. Якщо це відбудеться швидше, як про це заявили Сполучені Штати – то це можна тільки вітати", – розповів Ігнат.

За його словами, найкоротший курс навчання на винищувачах F-16 – шість місяців, а то й менше.

"Коли ми відправляли двох наших пілотів в Сполучені Штати, в Арізону, там вони проходили тестування на тренажерах, на симуляторах. І наші американські партнери визначали, що вони можуть, як можуть реагувати на різні ситуації в повітрі, як вони швидко схоплюють матеріал, яка від них йде віддача, і зробили висновки, що, можливо, їм потрібно буде й менше часу", – розповів речник ПС.

"Повітряні сили Збройних Сил України заявляли про пів року, а наші колеги сказали, що, можливо, вийде вкластись і в чотири місяці", – додав Ігнат.

Нагадаємо, 16 липня у Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден "дав зелене світло" країнам Європи на навчання українських пілотів керуванню винищувачами F-16. Відповідні тренування можуть стартувати вже за два тижні.

Ігнат напередодні інформував, що початок навчань на F-16 затягнувся, бо Україні слід було виконати задля цього низку заходів – "домашнє завдання".

За оцінками міністра оборони Олексія Резнікова, винищувачі F-16 можуть надійти до України 2024 року.

Зауважимо, у Пентагоні вважають, що перехід українських пілотів на F-16 займе роки та обійдеться у мільярди доларів.

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