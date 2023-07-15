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Навчання українських льотчиків на F-16: Європа досі чекає схвалення від США

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Навчання українських льотчиків на F-16: Європа досі чекає схвалення від США

Навчання українських льотчиків на F-16: Європа досі чекає схвалення від США / Фото: Getty Images

Програму планують розпочати у серпні в Данії.

Коаліція європейських країн на чолі з Данією та Нідерландами усе ще чекають офіційного схвалення програми від США для дозволу навчати українських льотчиків на винищувачах F-16.

Про це пише Politico.

За словами європейських офіційних осіб, програму планують розпочати у серпні спершу у Данії, а згодом у жовтні в Румунії. Попри це, програма не може почати діяти, доки Державний департамент США не підпише запит на передання.

"Немає жодних ознак того, що США зрештою не дадуть дозволу. Немає нічого незвичайного в тому, що міжвідомчий процес США щодо схвалення передачі чутливих військових технологій, особливо винищувачів, потребує часу", - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра оборони США із закупівель Вільям ЛаПланте сказав, що разі будь-якого експортного або навчального пакету Пентагон повинен "переконатися, що ми готові приступити до роботи з технічними керівництвами".

"Ми маємо переконатися, що у нас є доступні експерти, тому що нам потрібні фахівці з підтримки для цієї системи... щоб вони могли бути прямо там для технічного обслуговування. Ми стежимо за тим, щоб усе це було готове до роботи", – сказав ЛаПланте, відповідаючи на запитання про учбовий пакет F-16.

Нагадаємо, союзники під час саміту у Вільнюсі озвучили свою готовність надати всебічну допомогу Україні. Серед країн, які направлять озброєння — Велика Британія, Німеччина, Данія, Австралія, Франція.

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Дата публікації
Перегляди
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