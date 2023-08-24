Навчання українських пілотів на F-16 у США: у Пентагоні відповіли, коли вони почнуться

Поки що незрозуміло, скільки часу знадобиться для навчання пілотів.

США повідомили, що в жовтні розпочнуть підготовку українських пілотів для польотів на винищувачах F-16.

Про це у четвер на пресконференції речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, пише CNN.

Райдер повідомив, що у жовтні почнуться навчання українських пілотів на F-16. Це відбудеться після того, як українські пілоти пройдуть навчання англійської мови.

"Після навчання пілотів англійської мови у вересні, у жовтні очікується початок навчання пілотування F-16 на авіабазі Морріс у Тусоні, штат Арізона, за сприяння 162-го крила ВПС Національної гвардії США", - сказав речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер.

Він повідомив, що участь візьмуть участь у навчаннях візьмуть кілька пілотів і десятки технічного персоналу.

За словами іншого американського чиновника, Україна подала список з приблизно 32 пілотів, які готові розпочати навчання на винищувачах F-16, але більшість з них ще не володіють достатньою мірою англійською мовою, що є необхідною вимогою, оскільки всі прилади та інструкції винищувача англомовні.

Пілоти, разом з деяким персоналом, який пройде навчання з обслуговування літаків, можуть прибути до США вже наступного місяця, сказав один з чиновників. Після завершення мовної підготовки українські пілоти зможуть розпочати тренування для польотів на F-16, сказав один з посадовців. Поки що незрозуміло, скільки часу знадобиться для навчання пілотів.

"Насправді, дивлячись на наших європейських союзників, які проводять цю підготовку, визнаючи той факт, що ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти якнайшвидше просунути ці зусилля на підтримку України, ми знаємо, що в міру того, як данці і голландці готуються до підготовки цих пілотів, в певний момент часу в майбутньому їхні можливості будуть досягнуті", - сказав Райдер.

Нагадаємо, Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16.

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