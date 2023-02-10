Навчання українських пілотів на Заході почнеться після ухвалення важливого рішення – речник Повітряних сил

Разом із льотчиками навчання буде проходити й технічний персонал аеродромів, які потрібно пристосувати до нового типу літаків.

Лише після ухваленого рішення про тип літаків, які західні партнери зможуть постачати Україні, українські пілоти розпочнуть підготовку за кордоном.

Про це повідомив на брифінгу речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, українські льотчики вже давно готові освоювати західні літаки.

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"Кожен льотчик мріє освоїти західну техніку. На жаль, поки ще немає такого рішення остаточного, що Україна отримає все ж таки багатоцільовий літак, який став би основним літаком на озброєнні Повітряних сил. Пілоти поки не навчаються, допоки не буде прийнято рішення про тип літака", - наголосив Ігнат.

Він також зауважив, що разом із пілотами військових літаків спеціального навчання потребуватимуть інженерні працівники, які обслуговують українські аеродроми.

"Потрібно також інших фахівців підготувати, які з землі будуть керувати операціями. І так само готувати аеродромну інфраструктуру. Вже ведеться робота Міністерства інфраструктури з Міністерством оборони, щоб адаптувати наші злітно-посадкові смуги, і взагалі аеродромну інфраструктуру, для вибагливої західної техніки", - додав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, за найоптимістичнішого сценарію, Україна отримає західні винищувачі у другому півріччі чи в кінці 2023 року. Про це заявив представник президента в парламенті, член Комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

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