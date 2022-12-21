Навчання української обслуги для ЗРК Patriot триватиме кілька місяців – Пентагон

Батарея ППО, яку отримає Україна, стане важливим потенціалом далекого радіусу дії для захисту від крилатих ракет, балістичних ракет і літаків.

Для успішного застосування зенітно-ракетного комплексу Patriot українським військовим доведеться пройти навчання, яке триватиме кілька місяців.

Про це у середу, 21 грудня, повідомив високопоставлений представник оборонного відомства США, передає CNN.

"Patriot потребує навчання, і ми очікуємо, що на це підуть кілька місяців, щоб забезпечити українським силам підготовку, необхідну для його успішного використання", – заявив він.

За словами представника Пентагону, батарея протиповітряної оборони Patriot та боєприпаси, які США передають Україні в межах останнього пакету військової допомоги, “нададуть Україні критично важливий потенціал далекого радіусу дії” для захисту від “крилатих ракет, балістичних ракет і літаків".

Водночас він зауважив, що ЗРК Patriot не буде єдиним захистом неба над Україною і не слід на нього покладати надзвичайні сподівання.

"У протиповітряній обороні не існує "магічної кулі". Наша мета – допомогти Україні посилити багаторівневий інтегрований підхід до протиповітряної оборони. Patriot доповнить низку засобів ППО середньої та малої дальності, які ми й союзники надали в межах попередніх пакетів допомоги", – зазначив представник Пентагону.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому Україні так потрібні зенітно-ракетні комплекси Patriot. Американська далекобійна зброя дозволить створити ешелоновану систему протиповітряної оборони, тримаючи ворожу авіацію подалі від кордонів.

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