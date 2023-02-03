“Навчати пілотів потрібно вже завтра”: експерт спрогнозував, коли Україна отримає винищувачі

Для того, щоб стати професійним пілотом винищувачів, які є на озброєнні країн НАТО, потрібно багато років, але базові навички керування таким літаком пілот може отримати за 4-6 місяців. Якщо розпочати навчання українських військових уже зараз, то в другій половині 2023 року можна сподіватися на постачання перших винищувачів західного зразка до України.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, підготовка пілотів дійсно відрізняється від вишколу розрахунку артилерії чи екіпажів танка.

“Потрібно багато досвіду, щоб стати саме професійним пілотом. Щоб стати асом справді треба набагато більше часу, аніж, скажімо, екіпажу танку. Мова йде про роки. Професійні пілоти це офіцери середньої і вищої ланки, за плечами яких багато років навчань, тренувань та участі в бойових операціях. Тому коли у Британії кажуть про три роки, то я згоден — щоб це був професійний пілот”, - зауважив експерт.

Водночас Олександр Коваленко вважає, що розпочинати навчання українських пілотів потрібно “вже завтра”.

“Щоб якомога швидше отримати винищувачі, нам потрібно якомога раніше отримати пілотів бодай із базовими знаннями. Поки ми отримаємо літаки, вони б підвищували свій рівень керування цими бойовими машинами. Треба робити вже зараз”, - наголосив він.

Експерт вважає, що це питання буде вирішено в позитивному ключі для України і десь приблизно в другій половині або наприкінці 2023 року Повітряні сили ЗСУ отримають перші винищувачі західного зразка.

Нагадаємо, Сполучені Штати не надаватимуть Україні винищувачі F-16. Про це, відповідаючи на запитання журналістів, заявив президент Байден. Постачання нашій державі сучасних літаків є предметом дискусії у багатьох країнах-союзниках.

Читайте також: