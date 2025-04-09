"Навчали жестами": полонений китаєць розповів, як потрапив у російську армію

Китайський військовополонений розповів, як вступив до російської армії за гроші

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Українські військові взяли в полон громадянина Китаю, який воював у складі російської армії. За його словами, він заплатив 300 тисяч рублів посереднику, щоб потрапити до ЗС РФ та отримати російське громадянство.

Про це повідомив відділ комунікацій ОТУ «Луганськ» для «Української правди».

Військову підготовку полонений проходив на окупованій Луганщині в групі, сформованій з громадян Китаю. Через мовний бар’єр навчання велося жестами та за допомогою телефонного перекладача.

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Основною мотивацією полоненого було отримання російського громадянства. Він також зазначив, що деякі його товариші по службі мали проблеми із законом у Китаї.

Через незнання мови він погано орієнтувався в бою, а після втрат серед російських військових його група вирішила здатися.

Наразі громадянин КНР співпрацює зі слідчими органами. Його особу та громадянство підтверджено. Він заявив, що його родина знала про поїздку до Росії, але офіційно він виїхав як турист.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Сили оборони вперше взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали за російських окупантів на Донеччині.