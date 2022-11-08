Навчався в Оксфорді, а ліквідували в Україні: у Росії випускник елітного університету рвався вбивати і загинув

У Волгограді поховали 28-річного окупанта Олександра Томарева. Загарбник 8 років навчався у Великій Британії, зокрема і в елітному Оксфордському університеті, проте коли почалась війна та "часткова" мобілізація - добровільно захотів вбивати українців.

Про це пишуть місцеві пропагандисти.

Російська пропаганда опублікувала некролог про окупанта Томарева. Його поховали 1 листопада. Пропагандисти пишуть, що на похорон окупанта прийшло до сотні людей, поховали окупанта в день його народження. Історія Томарева була не типовою, він 8 років навчався у Великій Британії, зокрема в елітному Оксфордському університеті. Після цього повернувся до РФ та працював у сфері ІТ.

Коли почалась війна Томарев добровільно рвався на фронт. Його відправили одразу після оголошення Путіним мобілізації, проте повоював російський ІТ-івець не довго. 24 жовтня його ліквідували.

Мобілізація у Росії

Російський диктатор Путін наприкінці вересня оголосив про "часткову" мобілізацію. Диктатор обіцяв, що майбутні окупанти місяць навчатимуться і лише після цього їх відправлять на фронт, проте Путін, як завжди, збрехав. Повідомлення про ліквідацію мобілізованих почали публікуватись уже через два тижні після оголошення мобілізації.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що президент країни-агресорки РФ Володимир Путін хоче зібрати мільйон мобілізованих і дуже на них сподівається. Він розраховує на тривалу війну.

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