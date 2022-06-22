Навчають у "мовних таборах": Арестович розповів про вивезення окупантами українських дітей до РФ

Навчають у "мовних таборах": Арестович розповів про вивезення окупантами українських дітей до РФ

За підрахунками іноЗМІ, росіяни вивезли з України до Росії близько 190 тис. дітей.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував публікацію в The Guardian про те, що росіяни вивезли з України до Росії близько 190 тис. дітей.

Про це він сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Скільки вивезено силоміць – невідомо, але як мінімум підрахунок йде на десятки тисяч. Вивозять вихованців дитбудинків, дітей з батьками або відібраними у батьків", – зазначає Арестович.

За його словами, Путін схвалив закон про спрощення процедури усиновлення.

"У спеціальних "мовних таборах" українських дітей навчають російської мови. Ця історія довела до того, що Британія збирається ввести персональні санкції за варварське ставлення до дітей", – підсумував Арестович.

Раніше повідомлялося, що в Україні від початку широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали понад 910 дітей.

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