Навесні 2025 року росіяни будуть загрожувати Дніпропетровщині: похмурий прогноз британського експерта

Російські війська можуть повністю захопити Донеччину навесні 2025 року та загрожувати населеним пунктам у Дніпропетровській області.

Такий похмурий прогноз зробив професор оборонних досліджень Королівського коледжу Лондона Майкл Кларк в колонці для британського видання The Times.

За його словами, Силам оборони України бракує людей та боєприпасів, тож вони здають позиції, в той час російська влада у Кремлі готова пожертвувати необмеженою кількістю військ, щоб захопити Покровськ, на який сьогодні спрямовані головні удари окупантів.

“Як і в Маріуполі, Сєвєродонецьку, Бахмуті та Авдіївці, російські війська, схоже, мають намір зрівняти місто з землею, щоб заволодіти руїнами”, - зауважив Майкл Кларк.

Британський експерт вважає, що захоплення транспортного вузла Покровська і висоти в Часовому Ярі дозволить використовувати ці плацдарми “для більш масштабного наступу на північ і захід, щоб захопити решту Донбасу і загрожувати Дніпропетровській області навесні наступного року".

Майкл Кларк згадав про операцію українських збройних сил у Курській області РФ, якою військово-політичне командування України намагається посилити політичний тиск на російського президента Володимира Путіна, продемонструвавши ціну його тривалої агресивної війни населенню РФ.

"Якою б привабливою не була ця мета для київських лідерів, їм, можливо, доведеться змиритися з тим, що в процесі її досягнення вони можуть втратити Покровськ і Часів Яр. У такому разі і президент Зеленський, і його воєначальник Олександр Сирський можуть опинитися під власним політичним тиском", – зазначає експерт.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Покровському напрямку російські окупаційні війська мають перевагу у кількості озброєння та чисельності особового складу, але завдяки діям українських захисників зазнають відчутних втрат.

Покровський напрямок! Зеленський наголосив, що зараз головне

Читайте також: