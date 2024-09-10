Навести жах і знищити: експерти оцінили ефективність застосування ЗСУ дронів "Дракаріс"

Завдяки високим температурам горіння суміші лише один дрон може завдати значної шкоди і навіть повністю знищити позицію ворога або склад боєприпасів.

Українські військові почали використовувати FPV-дрони "Дракаріс", здатні розпорошувати запальну суміш над лісосмугами, які окупанти використовують як укриття. За словами експертів, ця тактика не суперечить звичаям війни за дотримання певних умов.

Про це пише Defense News.

Відомо, що нещодавно Сили оборони України отримали запальні боєприпаси, до складу яких входить порошкоподібна суміш алюмінію та оксиду заліза, здатна під час горіння створювати температуру понад 2200 градусів за Цельсієм. Ці боєприпаси встановлюють на дешеві FPV-дрони, які вщент випалюють позиції російських загарбників, подібно до міфічних драконів.

На думку експертів, застосування такої зброї має подвійне призначення. По-перше, це недорогий та ефективний спосіб знищення позицій противника, а по-друге, дрони "Дракаріс" є засобом нагнітання страху серед окупантів.

"Основне призначення цих запальних FPV-дронів — видалення рослинного покриву, який російські війська і техніка використовують для укриття; а в другу чергу вони, ймовірно, призначені для використання як психологічна зброя через характер впливу", — пояснив Джастін Бронк, старший науковий співробітник Королівського інституту оборонних досліджень у Лондоні.

Крім того, на думку Федеріко Борсарі, наукового співробітника Центру аналізу європейської політики США, завдяки високим температурам горіння суміші лише один дрон може пошкодити або навіть знищити склад обладнання та боєприпасів.

"Їх можна використовувати для певних цілей, для яких вибуховий вплив не є ідеальним, наприклад, для спалювання кинутих транспортних засобів. І при цьому зберегти вибухові боєголовки для місій, які потребують кінетичного впливу", — додав Борсарі.

Обидва експерти вважають, що FPV-дрони є найкращим засобом доставлення запальної суміші до цілі через хорошу маневровість і досить низьку швидкість, яка дозволяє покрити ціль щільним струменем вогню.

Небезпека використання дронов-"драконів" полягає у виникненні неконтрольованих пожеж, які можуть призвести до знищення цивільної інфраструктури та невійськових цілей.

Експерти зазначили, що використання запальних боєприпасів не заборонено, але лише в тому випадку, коли немає небезпеки розповсюдження вогню на мирних жителів та цивільну інфраструктуру, що було б воєнним злочином.

Нагадаємо, на думку експерта, запальні дрони ефективні у ту пору року, коли ворог переховує свою бронетехніку в лісосмугах.

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